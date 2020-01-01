Промокоды и скидки Reima | Июль 2020

Reima – финский бренд одежды для активных детей

История популярного финского бренд Reima началась в середине сороковых. В послевоенное время компания занялась пошивом рабочей одежды из военного обмундирования. Ее миссия заключалась в том, чтобы создавать функциональную, удобную, практичную одежду. С тех пор ассортимент бренда значительно расширился, но основные идеи остались неизменными: от инновационных экологичных материалов до поддержки программ по переработке отходов производства. Весь рабочий процесс строго контролируется и соответствует идеям ответственного потребления.

Сегодня Рейма – ведущий производитель функциональной детской одежды для любого времени года. Продукция ориентирована на потребности активных детей от 0 до 12 лет. Особое внимание уделяется срокам износостойкости материалов, комфортности изделий. На торговой площадке можно найти как товары для новорожденных, так и приобрести набор Reima Kit (полноценный гардероб на сезон) с доставкой на дом.

Бренд имеет свои представительства в 70 странах, основной товарооборот приходится на страны Северной Европы, Швейцарию, Россию. Продажа товаров осуществляется через монобрендовые или партнерские магазины.

С мобильным приложением онлайн-шопинг стал гораздо комфортнее, а также ближе для клиентов Reima по всему миру. Более того, покупая онлайн, пользователи имеют возможность получить скидку на первый заказ или воспользоваться промокодом.