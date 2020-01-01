Промокоды и купоны Sephora на Февраль 2020

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Юридический адрес:
Продавец: АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» ИНН 7707061530, КПП 774901001, ОГРН 1027700292938. Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 74, стр. 1, 3 этаж, комната 13
Электронная почта:
info@sephora.ru
Телефон:
8-800-100-000-5
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
В магазине ювелирных украшений Sokolov действует программа лояльности, которая позволит Вам экономить на покупках. Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на сайте в специальном разделе. Вы получите накопительную бонусную карту, которую можно использовать при ... каждой покупке. Вам будет зачисляться 20% от суммы заказов. Накопленными баллами Вы сможете оплатить до 30% следующих покупок. Программа лояльности также дает право участвовать в розыгрышах призов, дополнительных акциях и получать Sokolov промокоды.
Юридический адрес:
Продавец: АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» ИНН 7707061530, КПП 774901001, ОГРН 1027700292938. Адрес местонахождения: Россия, 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 74, стр. 1, 3 этаж, комната 13
Электронная почта:
info@sephora.ru
Телефон:
8-800-100-000-5
Соц. сети:
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