Промокоды и скидки Poood | Февраль 2021

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Интернет-магазин Poood – это большой выбор бытовой техники, электроники и товаров для умного дома. Посетителям регулярно доступны акции и распродажи, делающие их доступнее. Благодаря промокодам Poood можно получить больший дисконт на избранные позиции, а программа лояльности помогае ... т снижать расходы постоянным покупателям. Используйте купоны Poood, представленные на этой странице, участвуйте в распродажах и подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить интересные спецпредложения.
Юридический адрес:
Москва, ул. Шипиловская, д. 58к1, 1 этаж, павильон 113
Электронная почта:
info@poood.ru
Телефон:
8 (495) 175-43-77
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Интернет-магазин Poood – это большой выбор бытовой техники, электроники и товаров для умного дома. Посетителям регулярно доступны акции и распродажи, делающие их доступнее. Благодаря промокодам Poood можно получить больший дисконт на избранные позиции, а программа лояльности помогае ... т снижать расходы постоянным покупателям. Используйте купоны Poood, представленные на этой странице, участвуйте в распродажах и подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить интересные спецпредложения.
Юридический адрес:
Москва, ул. Шипиловская, д. 58к1, 1 этаж, павильон 113
Электронная почта:
info@poood.ru
Телефон:
8 (495) 175-43-77
Соц. сети:
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Компания Poood – магазин современной техники и электроники с доставкой по России. Основанная в 2013 году, сегодня эта фирма сотрудничает с десятками проверенных производителей гаджетов. Здесь дают годовую гарантию на любую технику из каталога.
Главная задача компании – создать качественный сервис для клиентов. Менеджеры службы поддержки всегда готовы ответить на вопросы.
Выбрать товар поможет система фильтрации. Пользователь может выбрать производителя и цвет, а также установить цену товара. На большинство продукции есть отзывы, в которых клиенты делятся своим впечатлением от покупки.
На покупках в интернет-магазине Poood можно сэкономить с помощью промокода, то есть кода купона из комбинации букв и цифр. Актуальные предложения всегда есть на нашем сайте.
Для активации промокода действуйте по инструкции:
Выберите действующее предложение на нашем сайте. При поиске посмотрите условия активации кода: некоторые из них действуют на конкретные категории товаров в каталоге, другие – только на первый заказ.
Скопируйте выбранный промокод.
Перейдите в магазин Poood и добавьте нужную технику и электронику в корзину.
При оформлении заказа вставьте промокод в соответствующее поле и нажмите на кнопку «Применить».
После указания промокода цена на товары в корзине снижается автоматически. Можно сразу переходить к выбору варианта получения заказа и оплате покупок.
Помимо промокодов, в магазине Poood есть и другие способы, позволяющие сэкономить при покупке техники и электроники:
Бонусная программа. Для участия в ней пользователю нужно зарегистрироваться в интернет-магазине и начать совершать покупки. За каждый заказ начисляются бонусы в течение 7 дней после оплаты. 1 балл равен 1 рублю. Когда пользователь накопил нужное количество бонусов, он может потратить их на частичную оплату заказа.
Рассылка. Чтобы следить за новостями компании и получать персональные предложения, нужно оставить электронную почту на сайте. Подписчики рассылки первыми узнают о предстоящих распродажах.
Акции. Магазин периодически снижает цены на товары. Узнать о действующих скидках можно в разделе «Акции».
Первыми узнавать о новостях и акциях компании можно не только из рассылки, но и из социальных сетей. Магазин активно ведет страницы во ВКонтакте, Facebook и Instagram, а также публикует полезные статьи на Яндекс.Дзен. Периодически в соцсетях появляются скидочные купоны специально для подписчиков.
Poood напрямую сотрудничает с крупнейшими производителями техники и электроники. В магазине можно по скидке заказать товары из более чем десятка категорий. Самые популярные из них:
электроника: мобильные телефоны, планшеты, умные часы, товары для авто, гаджеты для геймеров, кабели для зарядки;
портативная техника: электронные книги, радиоприемники;
техника для дома: пылесосы, климатическая техника, освещение, пароочистители, утюги;
аудио- и видеотехника: портативная акустика, микрофоны, ТВ-приставки, проекторы;
красота и здоровье: уход за полостью рта, щипцы, плойки, выпрямители, фены, машинки для стрижки волос;
техника для кухни: электрочайники, соковыжималки, кофеварки, мясорубки.
Помимо техники, на сайте есть каталог с товарами для спорта и активного отдыха, которые также можно приобрести по сниженной цене, активировав промокод. Там доступны палатки, рюкзаки, тренажеры и шейкеры от известных производителей.
На сайте доступны товары для детей. В этом разделе часто появляются необычные игрушки, электросамокаты и школьные принадлежности.
Отдельно выделен каталог с продукцией для животных. Там публикуют игрушки для кошек и собак, миски и кормушки.
При необходимости можно подписаться на товар, чтобы заказать его по минимальной цене. Для этого нужно указать имя и почту, на которую придет соответствующее письмо.
При оформлении заказа клиент может выбрать удобный вариант оплаты:
наличными при получении заказа от курьера;
банковской картой (компания принимает карты платежных систем Мир, MasterCard, Visa).
Оба способа доступны при оплате заказа как по полной цене, так и по скидке, полученной с помощью промокода.
При необходимости можно оформить заказ в кредит.
Для юридических лиц также действует оплата на расчетный счет.
По Москве заказы отправляют курьером бесплатно. За отдельную плату доступна экспресс-доставка. Также можно забрать покупки из пункта самовывоза.
По России товары доставляются через транспортные компании СДЭК, BoxBerry, PickPoint или отправляют по почте. Стоимость и сроки получения зависят от расположения покупателя и указываются при оформлении заказа. На номер клиента приходит сообщение с кодом для отслеживания посылки, а операторы контролируют доставку товара на всех этапах.
Необходимо зайти на страницу Poood и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Poood необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 7
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Poood.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Дисконт до 50% на электронику
|не требуется
|Скидка
|Выгода до 15% на роботы-пылесосы
|не требуется
|Скидка
|Всего от 100 рублей техника для красоты и здоровья
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 10% на видеорегистраторы
|не требуется