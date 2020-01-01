Коды и скидки Warframe | Май 2020

Warframe – интернет-магазин для игроков

Популярный онлайн-шутер Warframe предлагает вам окунуться в мир фэнтези. На игровом поле боя «воины клинка и огнестрельного оружия» в доспехах экзоскелета Варфрейм сражаются с древними фракциями Гринир. Пытаясь уничтожить межгалактических злодеев, игроки проходят различные боевые задания, объединяются в союзы, получают игровые баллы, обретают дополнительные навыки и возможности для своих персонажей.

Внутренней валютой Warframe является Платина. Ее зарабатывают при выполнении миссий или покупают за реальные деньги. Сэкономить на покупках помогают актуальные промокоды. Они дают скидку как на саму Платину, так и на различные игровые позиции (оружие, навыки, игровых персонажей, стражей и т.д.).