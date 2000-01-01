Промокоды и скидки Skyeng | Март 2021

Оплата и прохождение обучения в онлайн-школе Skyeng

Занятия проходят дистанционно, клиенту не надо никуда ездить. Учиться можно практически из любого места, где есть доступ к интернету. Общение с преподавателем проходит в режиме видеосвязи.

Оплатить обучение после использования промокода можно следующими способами:

кредитной или дебетовой картой Visa, MasterCard, Мир;

электронными деньгами (Яндекс.Деньги, Киви);

через онлайн-банкинг;

наличными в салонах связи, через терминалы или Почту РФ.

Все платежи в сервисе проходят через платежные шлюзы, сертифицированные на соответствие действующим стандартам безопасности. Данные карт и кошельков не хранятся на серверах Skyeng.

Работодатель может взять на себя оплату обучения сотрудников английскому языку и получить специальные цены на занятия в рамках корпоративной программы. Внести платеж организации смогут по безналичному расчету.