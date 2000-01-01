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Промокоды и скидки Skyeng | Март 2021

Учим английский по выгодным ценам. Актуальных купонов: 14

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Промокод
2 урока в подарок при первой оплате пакета от 8 уроков по промокоду Skyeng
Истекает через 21 день

Беспл
подарок

Промокод
С Skyeng промокодом 2, 3 или 4 бонусных урока даром для новых учеников при первой покупке
Истекает через 5 дней

35%
купон

Скидка
Уникальный обучающий курс английского языка для малого бизнеса со скидкой до 35%
Истекает через 58 дней

1920Р
купон

Скидка
Стоимость одного занятия с англоговорящим преподавателем от 1920 рублей
Истекает через 58 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Промокод Скайэнг: бесплатный вводный урок для новых пользователей
Истекает через 58 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Подарочные сертификаты для разных образовательных целей
Истекает через 303 дня

Лучшее
предложение

Скидка
Возможна оплата частями высококачественного курса английского языка
Истекает через 58 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Подготовься к ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов!
Истекает через 58 дней

790Р
купон

Скидка
790 рублей стоит одно занятие с русскоязычным преподавателем
Истекает через 58 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Бесплатный пробный урок английского языка в онлайн-школе Skyeng
Истекает через 58 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Скидка даётся при покупке больших пакетов занятий
Истекает через 58 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Бронируйте курсы английского языка для путешествий, карьеры и развлечений
Истекает через 58 дней

Лучшее
предложение

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Изучение английского проще с Skyeng

Мечтаете изучить английский? Неважно, какая цель вами движет: хотите ли Вы прочитать в оригинале Дэна Брауна или на равных общаться с англоговорящими коллегами. Обучение английскому теперь просто, как никогда! Школа Skyeng позволит Вам заниматься с репетиторами по Skype и преодолеть ... языковые барьеры! У стандартных языковых курсов есть много недостатков: стоимость, большие группы и так далее. В Skyeng Вы забудете об этом! Выбирайте преподавателя самостоятельно и экономьте деньги, используя скидки и акции от 7 дней.


Посетить Skyeng
Контакты Skyeng

Электронная почта:
media@skyeng.ru

Телефон:
8 (800) 555-45-22

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Изучение английского проще с Skyeng

Мечтаете изучить английский? Неважно, какая цель вами движет: хотите ли Вы прочитать в оригинале Дэна Брауна или на равных общаться с англоговорящими коллегами. Обучение английскому теперь просто, как никогда! Школа Skyeng позволит Вам заниматься с репетиторами по Skype и преодолеть ... языковые барьеры! У стандартных языковых курсов есть много недостатков: стоимость, большие группы и так далее. В Skyeng Вы забудете об этом! Выбирайте преподавателя самостоятельно и экономьте деньги, используя скидки и акции от 7 дней.


Посетить Skyeng
Контакты Skyeng

Электронная почта:
media@skyeng.ru

Телефон:
8 (800) 555-45-22

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
ЛитРес
Буквоед
Издательство МИФ
LinguaLeo

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Skyeng

Оплата и прохождение обучения в онлайн-школе Skyeng

Оплата и прохождение обучения в онлайн-школе Skyeng

Занятия проходят дистанционно, клиенту не надо никуда ездить. Учиться можно практически из любого места, где есть доступ к интернету. Общение с преподавателем проходит в режиме видеосвязи.

Оплатить обучение после использования промокода можно следующими способами:

  • кредитной или дебетовой картой Visa, MasterCard, Мир;

  • электронными деньгами (Яндекс.Деньги, Киви);

  • через онлайн-банкинг;

  • наличными в салонах связи, через терминалы или Почту РФ.

Все платежи в сервисе проходят через платежные шлюзы, сертифицированные на соответствие действующим стандартам безопасности. Данные карт и кошельков не хранятся на серверах Skyeng.

Работодатель может взять на себя оплату обучения сотрудников английскому языку и получить специальные цены на занятия в рамках корпоративной программы. Внести платеж организации смогут по безналичному расчету.

Как воспользоваться скидочным купоном на Skyeng

Как воспользоваться скидочным купоном на Skyeng

Промокод дает клиенту право на скидку. Он представляет собой уникальную комбинацию из букв и цифр, которую надо ввести до момента оплаты. Актуальные купоны можно найти на нашем сайте. Дополнительно в списке указаны также другие действующие акции и специальные предложения, включая те, для которых коды не требуются.

Инструкция по использованию промокода в онлайн-школе:

  1. Изучить действующие сегодня акции и нажать на кнопку понравившегося предложения. Сервис автоматически скопирует код купона и перенаправит на сайт Skyeng. Если для получения скидки не требуется промокод, об этом будет показано предупреждение.

  2. Выполнить вход в личный кабинет Скайэнг. При первом посещении онлайн-школы для получения доступа к нему придется пройти регистрацию, указав имя, телефон и email.

  3. Перейти к разделу пополнения баланса и ввести промокод. После ввода купона его нужно применить. В зависимости от акции, можно получить скидку в процентах на первый заказ или последующее обучение, а также иногда – фиксированную сумму в рублях для оплаты уроков.

Промокоды имеют ограниченный срок действия и регулярно обновляются. Перед использованием кода рекомендуется ознакомиться с условиями предложения. В личном кабинете можно не только активировать купоны и пополнять баланс, но и отслеживать свой прогресс в обучении, выбирать курсы, проходить тесты, участвовать в словарных играх и т. д.

Покупка курсов в Skyeng с максимальной скидкой

Покупка курсов в Skyeng с максимальной скидкой

Промокоды – не единственная возможность экономить при изучении английского в онлайн-школе. Всем новым ученикам Скайэнг дарит вводный урок. Он позволяет познакомиться с технологией обучения, понять, как проходят занятия и узнать свой текущий уровень знания языка. После прохождения вводного урока будет проще определиться, сколько занятий нужно и какой курс выбрать.

Следующие советы также помогут сделать обучение доступней:

  • Приглашайте друзей и родственников учиться в Скайэнг. В личном кабинете доступен персональный промокод для раздачи другим людям и ссылка. Если другой человек перейдет по вашей ссылке или укажет купон при первой оплате и закажет вводный урок, ему и пригласившему пользователю будет начислено по 2 бесплатных занятия.

  • Оплачивайте сразу несколько занятий в пакете и получайте скидку. Чем больше уроков оплачиваете за 1 раз, тем меньше будет цена каждого из них.

  • Следите за новостями компании в рассылках или официальных группах в соцсетях. Онлайн-школа довольно часто проводит различные акции, позволяющие получить скидку на первую покупку курсов или другие бонусы.

Подробнее об онлайн-школе Skyeng

Подробнее об онлайн-школе Skyeng

Онлайн-школа Скайэнг создана для тех, кто желает изучить английский язык и при этом не тратить время на визиты в классические учебные заведения. Использование современных технологий позволило ей организовать обучение 24 часа в сутки, и каждый ученик может подобрать подходящий режим занятий. При этом промокоды и акции позволяют получить цены на обучение ниже, чем на очных курсах.

Школа Skyeng работает с 2012 года и уделяет особое внимание отбору преподавателей. Они не только рассказывают положенный материал, но и помогают ученикам сохранить мотивацию к учебе, дают регулярную обратную связь. Стартовые инвестиции в проект составили более 300 тысяч долларов. Это позволило сделать платформу технологичной и удобной, а также свести к минимуму технические сбои.

Популярные курсы в Skyeng со скидками

Популярные курсы в Skyeng со скидками

Онлайн-школа Skyeng предлагает курсы английского языка для взрослых и детей. В каталоге школы представлены следующие виды программ:

  • общий английский;

  • для начинающих;

  • для продвинутых;

  • для путешественников

  • подготовка к экзаменам IELTS, TOEFL, FCE и ЕГЭ;

  • разговорный или деловой английский.

Желающим изучить английский язык за короткое время доступны интенсивные курсы. Отдельные программы запущены для детей и подростков.

Популярностью у клиентов онлайн-школы пользуются экспресс-курсы, позволяющие получить знания английского языка для решения конкретных задач: собеседования с работодателем, путешествия в самолете, ведения деловой переписки.

Часто задаваемые вопросы про Skyeng

★ Как получить промокоды в Skyeng?

Необходимо зайти на страницу Skyeng и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Skyeng?

Чтобы воспользоваться промокодом от Skyeng необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Skyeng доступно | Март?

Количество актуальных купонов: 14

★ Все ли предложения Skyeng актуальны | Март?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Skyeng.

★ Почему стоит использовать купоны Skyeng?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Skyeng

Тип купонаОписаниеКод
Промокод2 урока в подарок при первой оплате пакета от 8 уроков по промокоду SkyengMEN***
ПромокодС Skyeng промокодом 2, 3 или 4 бонусных урока даром для новых учеников при первой покупке23a***
СкидкаУникальный обучающий курс английского языка для малого бизнеса со скидкой до 35%не требуется
СкидкаСтоимость одного занятия с англоговорящим преподавателем от 1920 рублейне требуется
СкидкаПромокод Скайэнг: бесплатный вводный урок для новых пользователейне требуется
СкидкаПодарочные сертификаты для разных образовательных целейне требуется
СкидкаВозможна оплата частями высококачественного курса английского языкане требуется
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