Купоны Гулливер на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

Одежда для маленьких и не очень

Онлайн-магазин детской и подростковой одежды «Gulliver» является одним из лидеров в Европе в сфере своей деятельности. На официальном сайте Вы найдете большой выбор одежды для всех возрастных категорий, яркие и стильные дизайнерские решения, практичную бонусную программу, а так же т... олько самые привлекательные цены! Вы хотели бы совершить экономную покупку прямо сегодня? Хорошая идея, в этом Вам поможет один из собранных нами купонов Гулливер. Чтобы воспользоваться скидкой, просто выберите интересующее предложение, скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Gulliver

Контакты Gulliver

Юридический адрес:
Москва, Медовый переулок, 5/1

Электронная почта:
info@gulliver-wear.ru

Телефон:
8 (800) 555-46-65

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

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Специальные предложения от Gulliver

Кулбная карта Gulliver

Кулбная карта Gulliver

Все родители знают – детской одежды много не бывает. Маленькие карапузы быстро превращаются в молодых личностей со своими вкусами и пожеланиями к одежде. Благодаря клубной карте магазина «Gulliver», Вы сможете угодить даже самому отъявленному моднику или моднице! Клубная карта выдается при первой покупке на любую сумму в розничном магазине и дает Вам возможность экономить до 10% на сумме заказа. Вы так же сможете получить купон Гулливер на скидку 15% в День Рождения Вашего ребенка, чтобы вместе с ним подобрать идеальный подарок! С подробными условиями участия в акции Вы можете ознакомиться на официальном сайте.

Несколько способов сэкономить

Несколько способов сэкономить

В онлайн-магазине детской одежды «Gulliver» Вас ждет большой выбор акций, которые непременно помогут Вам сэкономить на покупках! Откройте для себя такие предложения, как «скидка 30%», «1+1» и другие выгодные позиции, а так же раздел «outlet», в котором Вы можете приобрести вещи со скидкой до 50%!
Вы не нашли для себя подходящей акции? Не беда. Ведь Вы всегда можете применить один из промокодов Гулливер Одежда – возможно, с ним покупка стает даже выгоднее, чем по спецпредложению!

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы уже собрали заказ и даже применили один из купонов для скидки Gulliver? Отлично, осталось лишь обрадовать маленьких модников известием о покупке, а так же оплатить и получить ее! Вы можете произвести оплату банковской картой или наличными при получении заказа.
Доставка осуществляется курьером, в ПВЗ и Почтой России. Со стоимостью доставки можно ознакомиться на официальном сайте в соответствующем разделе.
Если Вы желаете вернуть или обменять товар, Вы можете сделать это в течение 14 дней при условии наличия оригинальной упаковки и отсутствия следов эксплуатации. 

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