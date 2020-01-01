Промокоды и скидки Grohe | Август 2020

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Лучшее
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Беспл
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Немецкая компания Grohe производит сантехнические изделия с 1936 года. Она уделяет внимание не только качеству и функционалу, но и дизайну продукции, а также ее экологичности. Сегодня Грое занимает около 8 % мирового рынка сантехники, а ее производственные площадки работают в Германии, Португалии и Таиланде.
Для российских покупателей производитель совместно с логистическим партнером ООО «Аристос Ритейл» открыл фирменный онлайн-магазин. В нем можно заказать любую продукцию фирмы, официально поставляемую в РФ, и при этом получить ряд плюсов:
возможность сразу заказать установку оборудования сертифицированными сантехниками;
скидки по акциям и промокодам;
гарантию отсутствия подделок;
удобную доставку и оплату заказов.
На все товары, продаваемые через интернет, предоставляется фирменная гарантия на срок от 6 месяцев до 30 лет.
Промокод – уникальная комбинация символов, предоставляющая покупателю право на скидку или подарок. Часто его еще называют скидочным купоном. Найти действующие промокоды и узнать о других актуальных акциях фирмы можно на нашем сайте.
При выборе спецпредложения рекомендуется обратить внимание на срок его действия и другие условия. Часто коды распространяются только на первую покупку или заказы на сумму выше определенной правилами акции.
После выбора промокода для получения скидки на сантехнику клиенту достаточно выполнить следующие действия:
Нажать на кнопку со спецпредложением. При этом код купона автоматически будет помещен в буфер обмена, а сантехнический магазин Грое откроется в новой вкладке. Если для участия в акции не требуется вводить промокод, об этом будет показано предупреждение.
Добавить товары из каталога в корзину. Минимальная сумма заказа не установлена. Одновременно можно купить продукты со скидками и без них.
Перейти к просмотру корзины, указать и активировать промокод. Набирать код на клавиатуре необязательно, его можно вставить в соответствующее поле из буфера обмена. После применения купона стоимость товаров будет автоматически пересчитана и сайт покажет сумму скидки в рублях. Перед оформлением заказа рекомендуется проверить список товаров, чтобы не забыть ничего нужного. Добавить или удалить товары в дальнейшем будет невозможно.
Сэкономить при покупке в онлайн-магазине можно не только с помощью промокодов. Компания регулярно проводит различные акции и распродажи. Участвуя в них, можно купить сантехнику и аксессуары со скидками или получить различные бонусы. Все действующие спецпредложения для удобства клиентов размещены в отдельном разделе, а самые выгодные из них также отображаются на главной странице сайта.
Чтобы не пропустить скидки или бонусы, клиенту рекомендуется оформить подписку на рассылку компании Грое. Ее читатели регулярно получают информацию о новинках, скидках и советы по дизайну ванн, кухонь и душевых. Для оформления подписки пользователю достаточно ввести email в специальное поле и подтвердить действие, перейдя по ссылке в письме. Постоянным читателям рассылки компания иногда направляет персональные промокоды на скидку и предоставляет другие бонусы.
Узнавать о новых акциях и продуктах компании также можно через социальные сети. Для участников официальных групп Grohe периодически проводит розыгрыши подарков и призов.
Под брендом Grohe выпускается премиальная сантехника для дома и общественных мест. Покупатели фирменного онлайн-магазина чаще всего заказывают в нем со скидками по купонам и без них товары из следующих категорий:
смесители и термостаты для ванной комнаты;
душевые системы и смесители для душа;
системы фильтрации, охлаждения, газирования и кипячения воды;
мойки и сантехнику для кухни;
гигиенические души, биде и панели смыва.
В каталоге компании также представлены аксессуары для ванной, душа и кухни, комплектующие, приспособления для монтажа и прочие сантехнические товары. Для удобства покупателей все новинки размещаются в отдельном разделе каталога, а для популярных товаров выделено место на главной странице сайта.
По Москве и ближайшему Подмосковью доставка осуществляется собственной курьерской службой онлайн-ритейлера. В другие регионы заказы отправляются компаниями DPD и EMS. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально, с учетом веса, объема, суммы и других параметров покупки. Часто для клиента услуга будет бесплатной.
Оплатить заказ со скидкой по промокоду на сайте можно картой Visa, Мир или MasterCard. Платеж проводится через защищенную страницу банка-партнера. Компания Грое не сохраняет данные карты для безопасности средств покупателей.
Во многих регионах также предусмотрена оплата при получении. Но в этом случае продавец вправе установить ограничение по максимальной сумме заказа или товарам, включенным в него.
Необходимо зайти на страницу Grohe и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Grohe необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Grohe.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.