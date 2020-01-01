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Промокоды и скидки Леруа Мерлен | Июль 2020

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Скидка
Доступна подборка сезонных товаров по низким ценам!

Лучшая
цена

Скидка
В подборке для шумоизоляции товары от 100 рублей!

3250Р
купон

Скидка
За 3250 рублей ставим пластиковые окна!

Лучшая
цена

Скидка
Промокод Leroy Merlin: дрель-шуруповёрт за 485 рублей

764Р
купон

Скидка
Купон Леруа Мерлен: мебель для ванной от 764 рублей

260Р
купон

Скидка
Настенная плитка доступна за 260 рублей!

Лучшая
цена

Скидка
Напольную плитку можно приобрести за 35 рублей

Лучшее
предложение

Скидка
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Беспроцентная рассрочка в Leroy Merlin

Леруа Мерлен предлагает беспроцентную рассрочку на товары из категории «Кухни» и «Сад». Условия рассрочки включают срок 10 или 12 месяцев, переплата – 0%, первоначальный взнос – 0%. Рассрочка дается на сумму от 5500 рублей в категории товаров «Сад» и от 29000 рублей в категории това ... ров «Кухни». Позвольте себе всё, что хочется!


Посетить Leroy Merlin
Контакты Leroy Merlin

Юридический адрес:
Москва, ул. Шаболовка, 31А

Электронная почта:
offer@leroymerlin.ru

Телефон:
8 800 700-00-99

Соц. сети:

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Столплит

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Беспроцентная рассрочка в Leroy Merlin

Леруа Мерлен предлагает беспроцентную рассрочку на товары из категории «Кухни» и «Сад». Условия рассрочки включают срок 10 или 12 месяцев, переплата – 0%, первоначальный взнос – 0%. Рассрочка дается на сумму от 5500 рублей в категории товаров «Сад» и от 29000 рублей в категории това ... ров «Кухни». Позвольте себе всё, что хочется!


Посетить Leroy Merlin
Контакты Leroy Merlin

Юридический адрес:
Москва, ул. Шаболовка, 31А

Электронная почта:
offer@leroymerlin.ru

Телефон:
8 800 700-00-99

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
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Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
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Специальные предложения от Leroy Merlin

О магазине Leroy Merlin

О магазине Leroy Merlin

История одного из мировых лидеров DIY-ретейла, сети гипермаркетов Leroy Merlin, началась в 1921 году, когда семья Мерлен открыла лавку во Франции по продаже военных излишков, а позже дополнила ассортимент строительными материалами. Формат магазина понравился потребителям, продажи стабильно росли, что позволило расширить бизнес.

Сегодня ретейлер является частью группы GROUPE ADEO и крупнейшей DIY-сетью, которая имеет 325 магазинов в Европе, странах СНГ, а также Бразилии, Китае, Республике Кипр и других странах. GROUPE ADEO по объемам продаж занимает 1 место в Европейском союзе и 3 место на планете. 

Каждый из гипермаркетов Leroy Merlin предлагает ассортимент позиций по 5 ключевым категориям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад. Продажи осуществляются через сеть гипермаркетов и интернет-магазин. 

Ритейлер систематически проводит распродажи и дарит клиентам промокоды на скидку, которые регулярно публикуются на нашем сервисе.

Как применить промокод в интернет-магазине Leroy Merlin

Как применить промокод в интернет-магазине Leroy Merlin

Актуальные промокоды, акции и скидочные купоны расположены на этой странице. Перед применением следует внимательно изучить условия предоставления купона, а далее действовать по алгоритму:

  1. Выбрать подходящий купон.

  2. Кликнуть на виджет акции и перейти на сайт Леруа Мерлен.

  3. Наполнить корзину нужными товарами.

  4. Перейти в карточку заказа и ввести промокод в предназначенную ячейку.

  5. Ввести телефон, ФИО, электронную почту, адрес и завершить оформление заказа.

Как делать покупки в Леруа Мерлен с максимальными скидками

Как делать покупки в Леруа Мерлен с максимальными скидками

Промокоды, акции и купоны позволяют клиентам совершать покупки с дисконтом. Виды часто проводимых распродаж перечислены ниже:

  • распродажи на ограниченный ассортимент;

  • низкие цены на сезонные остатки;

  • промокоды на отдельные позиции;

  • купоны на позиции из топа;

  • низкие цены на товары из коллекций прошлого сезона;

  • специальные цены на товары из групп;

  • скидка на первый заказ;

  • тотальные распродажи;

  • бесплатная компьютерная колеровка, консультация специалиста и мастер-классы по ремонту;

  • проценты за рекомендации для партнеров;

  • промокоды за подписку на соцсети.

С сервисной картой клиенту Леруа Мерлен откроются новые возможности и добавится больше пользы от покупок. По этой карте покупатель не получит дисконт, но она даст другие преимущества:

  • сохранение истории покупок;

  • возврат товара в течение года, в том числе без наличия чека;

  • 24 месяца гарантии вместо 12 на сборку, которую произвели специалисты Леруа Мерлен;

  • возможность подтвердить покупку строительных материалов в один клик для налоговых вычетов, отчетов по материнскому капиталу и других целей.

Действующую карту можно предъявить на кассе в пластиковом виде или виртуальном, сохранив на смартфоне.

Ассортимент магазина Leroy Merlin и популярные товары со скидками

Ассортимент магазина Leroy Merlin и популярные товары со скидками

Сеть Leroy Merlin реализовывает продукцию через гипермаркеты и интернет-магазин. В каталоге представлено:

  • грунтовки, шпаклевки, штукатурки, клеи плиточные и обойные, листовые материалы и блоки для строительства, а также другие строительные материалы;

  • ручной и электроинструмент, аксессуары и другие инструменты;

  • электроустановочные изделия, распределительные щиты, счетчики и другая электроника;

  • древесно-плитные материалы, пиломатериалы, отделка деревом и другие материалы;

  • двери, окна и подоконники;

  • ламинат, линолеум, пробка и другие напольные покрытия;

  • плитка настенная и напольная, клей, мозаика, плинтусы и пр.;

  • натяжные потолки;

  • ванны, душевые кабины, смесители и другая сантехника;

  • трубопроводы, предохранительная арматура и пр.;

  • комнатные растения, цветы и саженцы;

  • скобяные изделия;

  • краски и лаки;

  • обои, карнизы для штор, текстиль;

  • люстры, светильники и другое освещение;

  • кухонные гарнитуры, мебель для ванных и другие предметы интерьера.

Кроме реализации товаров, Leroy Merlin оказывает услуги по установке окон, дверей, сантехники и других продаваемых товаров, резке дерева, колеровке красок, оверлоку, пошиву штор, изготовлению окон и натяжных потолков, проектированию инженерных систем и др.

Хиты продаж Леруа Мерлен можно посмотреть в соответствующем разделе на главной странице сайта, как и товары с максимальными скидками, в том числе по промокодам, во вкладке «Ликвидация остатков по низким ценам». 

Доставка и оплата

Доставка и оплата

В магазине Leroy Merlin работает собственный сервисный центр, а доставка организована по территории всей России. Стоимость логистики определяется автоматически исходя из веса, количества мест, размера заказ, зоны и времени доставки.

Магазин принимает к возврату излишки товара. Например, можно вернуть лишние упаковки плитки, мешки смесей и прочие товары при условии, что сохранены упаковка и товарный вид, а также имеется чек. При наличии сервисной карты для возврата товара чек необязателен.

При оформлении можно выбрать дату и временной промежуток доставки. Оплачивается товар онлайн при оформлении или наличными/банковской картой при получении.

Часто задаваемые вопросы про Leroy Merlin

★ Как получить промокоды в Leroy Merlin?

Необходимо зайти на страницу Leroy Merlin и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Leroy Merlin?

Чтобы воспользоваться промокодом от Leroy Merlin необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Leroy Merlin доступно | Июль?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Leroy Merlin актуальны | Июль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Leroy Merlin.

★ Почему стоит использовать купоны Leroy Merlin?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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