Промокоды и скидки Леруа Мерлен | Июль 2020

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Леруа Мерлен предлагает беспроцентную рассрочку на товары из категории «Кухни» и «Сад». Условия рассрочки включают срок 10 или 12 месяцев, переплата – 0%, первоначальный взнос – 0%. Рассрочка дается на сумму от 5500 рублей в категории товаров «Сад» и от 29000 рублей в категории това ... ров «Кухни». Позвольте себе всё, что хочется!
Юридический адрес:
Москва, ул. Шаболовка, 31А
Электронная почта:
offer@leroymerlin.ru
Телефон:
8 800 700-00-99
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Леруа Мерлен предлагает беспроцентную рассрочку на товары из категории «Кухни» и «Сад». Условия рассрочки включают срок 10 или 12 месяцев, переплата – 0%, первоначальный взнос – 0%. Рассрочка дается на сумму от 5500 рублей в категории товаров «Сад» и от 29000 рублей в категории това ... ров «Кухни». Позвольте себе всё, что хочется!
Юридический адрес:
Москва, ул. Шаболовка, 31А
Электронная почта:
offer@leroymerlin.ru
Телефон:
8 800 700-00-99
Соц. сети:
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История одного из мировых лидеров DIY-ретейла, сети гипермаркетов Leroy Merlin, началась в 1921 году, когда семья Мерлен открыла лавку во Франции по продаже военных излишков, а позже дополнила ассортимент строительными материалами. Формат магазина понравился потребителям, продажи стабильно росли, что позволило расширить бизнес.
Сегодня ретейлер является частью группы GROUPE ADEO и крупнейшей DIY-сетью, которая имеет 325 магазинов в Европе, странах СНГ, а также Бразилии, Китае, Республике Кипр и других странах. GROUPE ADEO по объемам продаж занимает 1 место в Европейском союзе и 3 место на планете.
Каждый из гипермаркетов Leroy Merlin предлагает ассортимент позиций по 5 ключевым категориям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад. Продажи осуществляются через сеть гипермаркетов и интернет-магазин.
Ритейлер систематически проводит распродажи и дарит клиентам промокоды на скидку, которые регулярно публикуются на нашем сервисе.
Актуальные промокоды, акции и скидочные купоны расположены на этой странице. Перед применением следует внимательно изучить условия предоставления купона, а далее действовать по алгоритму:
Выбрать подходящий купон.
Кликнуть на виджет акции и перейти на сайт Леруа Мерлен.
Наполнить корзину нужными товарами.
Перейти в карточку заказа и ввести промокод в предназначенную ячейку.
Ввести телефон, ФИО, электронную почту, адрес и завершить оформление заказа.
Промокоды, акции и купоны позволяют клиентам совершать покупки с дисконтом. Виды часто проводимых распродаж перечислены ниже:
распродажи на ограниченный ассортимент;
низкие цены на сезонные остатки;
промокоды на отдельные позиции;
купоны на позиции из топа;
низкие цены на товары из коллекций прошлого сезона;
специальные цены на товары из групп;
скидка на первый заказ;
тотальные распродажи;
бесплатная компьютерная колеровка, консультация специалиста и мастер-классы по ремонту;
проценты за рекомендации для партнеров;
промокоды за подписку на соцсети.
С сервисной картой клиенту Леруа Мерлен откроются новые возможности и добавится больше пользы от покупок. По этой карте покупатель не получит дисконт, но она даст другие преимущества:
сохранение истории покупок;
возврат товара в течение года, в том числе без наличия чека;
24 месяца гарантии вместо 12 на сборку, которую произвели специалисты Леруа Мерлен;
возможность подтвердить покупку строительных материалов в один клик для налоговых вычетов, отчетов по материнскому капиталу и других целей.
Действующую карту можно предъявить на кассе в пластиковом виде или виртуальном, сохранив на смартфоне.
Сеть Leroy Merlin реализовывает продукцию через гипермаркеты и интернет-магазин. В каталоге представлено:
грунтовки, шпаклевки, штукатурки, клеи плиточные и обойные, листовые материалы и блоки для строительства, а также другие строительные материалы;
ручной и электроинструмент, аксессуары и другие инструменты;
электроустановочные изделия, распределительные щиты, счетчики и другая электроника;
древесно-плитные материалы, пиломатериалы, отделка деревом и другие материалы;
двери, окна и подоконники;
ламинат, линолеум, пробка и другие напольные покрытия;
плитка настенная и напольная, клей, мозаика, плинтусы и пр.;
натяжные потолки;
ванны, душевые кабины, смесители и другая сантехника;
трубопроводы, предохранительная арматура и пр.;
комнатные растения, цветы и саженцы;
скобяные изделия;
краски и лаки;
обои, карнизы для штор, текстиль;
люстры, светильники и другое освещение;
кухонные гарнитуры, мебель для ванных и другие предметы интерьера.
Кроме реализации товаров, Leroy Merlin оказывает услуги по установке окон, дверей, сантехники и других продаваемых товаров, резке дерева, колеровке красок, оверлоку, пошиву штор, изготовлению окон и натяжных потолков, проектированию инженерных систем и др.
Хиты продаж Леруа Мерлен можно посмотреть в соответствующем разделе на главной странице сайта, как и товары с максимальными скидками, в том числе по промокодам, во вкладке «Ликвидация остатков по низким ценам».
В магазине Leroy Merlin работает собственный сервисный центр, а доставка организована по территории всей России. Стоимость логистики определяется автоматически исходя из веса, количества мест, размера заказ, зоны и времени доставки.
Магазин принимает к возврату излишки товара. Например, можно вернуть лишние упаковки плитки, мешки смесей и прочие товары при условии, что сохранены упаковка и товарный вид, а также имеется чек. При наличии сервисной карты для возврата товара чек необязателен.
При оформлении можно выбрать дату и временной промежуток доставки. Оплачивается товар онлайн при оформлении или наличными/банковской картой при получении.
Необходимо зайти на страницу Leroy Merlin и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Leroy Merlin необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Leroy Merlin.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.