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Промокоды и скидки Pandora | Июнь 2020

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Посетить Pandora
Контакты Pandora

Юридический адрес:
Ювелирный Дом Pandora, компания АО «ПанКлуб». Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, стр.5, Бизнес-центр «Омега Плаза»

Электронная почта:
support@pandorarussia.com

Телефон:
8-800-700-8338

Соц. сети:

vkfacebook
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

...


Посетить Pandora
Контакты Pandora

Юридический адрес:
Ювелирный Дом Pandora, компания АО «ПанКлуб». Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.19, стр.5, Бизнес-центр «Омега Плаза»

Электронная почта:
support@pandorarussia.com

Телефон:
8-800-700-8338

Соц. сети:

vkfacebook
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Специальные предложения от Pandora

Подробнее о магазине Pandora

Подробнее о магазине Pandora

Ювелирная компания Pandora основана в 1982 году в Дании. Ее владельцы хотели предложить покупателям достойные украшения ручной работы с доступными ценами. Сегодня продукция фирмы продается более чем в 100 странах мира, а для ее производства открыты фабрики в Таиланде.

Жители России могут купить изделия под брендом Пандора не только в розничных торговых точках, но и через фирменный онлайн-магазин. Заказ украшений через интернет дает клиенту ряд преимуществ:

  • гарантия подлинности изделий: фирменный онлайн-магазин получает украшения без посредников и гарантирует отсутствие подделок или контрафактных товаров;

  • широкий ассортимент: в каталоге магазина есть изделия для людей с разными вкусами и требованиями;

  • доступные цены: при использовании промокодов и участии в различных акциях они могут стать еще выгоднее.

Работает ювелирный интернет-магазин с клиентами из любых регионов России, а заказы в нем можно делать круглосуточно.

Как воспользоваться скидочным купоном в ювелирном магазине Pandora

Как воспользоваться скидочным купоном в ювелирном магазине Pandora

Уникальную комбинацию символов, зная которую, клиент может получить скидку в онлайн-магазине украшений, называют промокодом. Список действующих купонов размещен на нашем сайте. В сервисе представлена также информация о других акциях. Каталог актуальных предложений регулярно обновляется.

Чтобы воспользоваться промокодом на скидку, клиенту достаточно выполнить 4 действия:

  1. Изучить список спецпредложений и выбрать актуальное для себя. Необходимо также ознакомиться с условиями акции. Срок действия купонов ограничен. Некоторые из них действуют только на первую покупку или заказы на сумму больше определенной.

  2. Нажать на кнопку с понравившимся промокодом и дождаться перехода в онлайн-магазин. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена. Если для участия в акции коды вводить не требуется, об этом будет показано сообщение до перехода на сайт магазина.

  3. Добавить понравившиеся товары в корзину. Одновременно можно заказать украшения со скидками по промокодам и любые другие.

  4. Перейти к оформлению заказа и активировать промокод. Его надо ввести или вставить в специальное поле на странице.

После применения купона стоимость товаров будет автоматически пересчитана. Клиенту останется только завершить оформление заказа.

Покупка в магазине Pandora с максимальной скидкой

Покупка в магазине Pandora с максимальной скидкой

Компания Пандора старается предложить клиентам различные скидки в онлайн-магазине. Она не ограничивается промокодами и регулярно проводит множество других акций. Следующие советы помогут сэкономить при покупке украшений:

  • Изучите раздел с акциями на сайте. В нем размещен список актуальных спецпредложений, которые позволяют получить скидку, подарок, бесплатную доставку или другой бонус.

  • Зарегистрируйтесь в клубе привилегий Пандора. Его участники могут получать баллы за каждую покупку и тратить их на оплату новых заказов. Новым членам клуба компания начисляет приветственные бонусы. Кроме того, дополнительные баллы участникам дарят к праздникам.

  • Подпишитесь на рассылку компании. Ее подписчики первыми узнают о новых акциях и спецпредложениях, обновлении ассортимента и других новостях бренда. Кроме того, иногда компания рассылает в письмах персональные промокоды на скидку.

  • Вступите в группы компании в социальных сетях. На официальных страницах регулярно размещается информация о новинках ассортимента, акциях и других спецпредложениях. Кроме того, в них часто проходят конкурсы и розыгрыши призов.

Популярные товары в магазине Pandora со скидками

Популярные товары в магазине Pandora со скидками

В каталоге онлайн-магазина Pandora представлены подлинные ювелирные изделия одноименного бренда: серьги, шармы, браслеты, кольца, колье, кулоны и цепочки. Для удобства клиентов популярные товары выделены в отдельную категорию в каталоге, а также хиты продаж размещены в отдельном разделе главной страницы сайта.

В онлайн-магазине также можно приобрести средства для ухода за ювелирными изделиями, подарочную упаковку. Для тех, кто планирует подарить украшения, компания предлагает подарочные сертификаты разных номиналов. Они позволяют исключить ошибки с выбором украшения или размера. После вручения сертификата его владелец сможет самостоятельно заказать украшения из каталога магазина Пандора с учетом своих вкусов и требований.

Оплата и доставка в магазине Pandora

Оплата и доставка в магазине Pandora

Оплатить покупки можно наличными при получении или банковской картой на сайте при оформлении заказа. Компания Pandora принимает кредитные и дебетовые карточки систем Visa, Мир и MasterCard любых банков. Платеж проводится на защищенной странице банка-партнера. Магазин не сохраняет у себя данные клиентских карт.

Доставка товара осуществляется по всей России курьерскими службами DPD, Pony Express и другими. Покупку привезет курьер на дом или ее можно забрать самостоятельно в одном из пунктов выдачи и постаматов. Стоимость доставки рассчитывается в момент оформления заказа. Часто она будет бесплатной. Ее сроки зависят от региона проживания получателя.

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