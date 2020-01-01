Промокоды и скидки Pandora | Июнь 2020

Подробнее о магазине Pandora

Ювелирная компания Pandora основана в 1982 году в Дании. Ее владельцы хотели предложить покупателям достойные украшения ручной работы с доступными ценами. Сегодня продукция фирмы продается более чем в 100 странах мира, а для ее производства открыты фабрики в Таиланде.

Жители России могут купить изделия под брендом Пандора не только в розничных торговых точках, но и через фирменный онлайн-магазин. Заказ украшений через интернет дает клиенту ряд преимуществ:

гарантия подлинности изделий: фирменный онлайн-магазин получает украшения без посредников и гарантирует отсутствие подделок или контрафактных товаров;

широкий ассортимент: в каталоге магазина есть изделия для людей с разными вкусами и требованиями;

доступные цены: при использовании промокодов и участии в различных акциях они могут стать еще выгоднее.

Работает ювелирный интернет-магазин с клиентами из любых регионов России, а заказы в нем можно делать круглосуточно.