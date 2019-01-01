Акушерство промокоды на Декабрь 2019

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Контакты Акушерство

Юридический адрес:
г. Москва, Проезд Институтский 1-й, д. 3, стр. 5, помещение 2

Электронная почта:
info@akusherstvo.ru

Телефон:
+7 (495) 419-00-19

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Наборы со скидкой до 30%

На виртуальных полках магазина найдется всё, что нужно будущей маме: детская мебель, обувь, одежда, аксессуары для кормления и т.д. Помимо этого, на сайте представлен ассортимент для детей постарше, для их развития и полноценной реализации в сфере творчества, к примеру. Сэкономить н ... а покупке товаров из самых разнообразных категорий возможно при оформлении заказа в виде набора. Скидка достигает 30%, и Вы не тратите время на поиск сопутствующего аксессуара (кроватка + матрас, шампунь + кондиционер). Также, применив промокод Акушерство, Вы получите дополнительную выгоду к действующей скидке! Увеличивайте размер выгоды с нашими предложениями!


Посетить Акушерство

Контакты Акушерство

Юридический адрес:
г. Москва, Проезд Институтский 1-й, д. 3, стр. 5, помещение 2

Электронная почта:
info@akusherstvo.ru

Телефон:
+7 (495) 419-00-19

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

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