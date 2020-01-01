Промокоды и скидки Дом Спорта | Июль 2020

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29%
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1786Р
купон
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В интернет-магазине DomSporta представлен большой выбор товаров по сниженной цене: тренажеры, аксессуары, спортивное снаряжение и другое. Скидка на уцененные товары зависит от причины уценки: витринный образец, отсутствие упаковки, гарантийный ремонт. Вы можете получить исправный тр ... енажер со скидкой до 40% - количество товаров ограничено.
Электронная почта:
info@domsporta.com
Телефон:
+7(499)649-04-49
Соц. сети:
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В интернет-магазине DomSporta представлен большой выбор товаров по сниженной цене: тренажеры, аксессуары, спортивное снаряжение и другое. Скидка на уцененные товары зависит от причины уценки: витринный образец, отсутствие упаковки, гарантийный ремонт. Вы можете получить исправный тр ... енажер со скидкой до 40% - количество товаров ограничено.
Электронная почта:
info@domsporta.com
Телефон:
+7(499)649-04-49
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Интернет-магазин Дом Спорта был запущен в 2009 году. Он занимается продажей товаров для спорта и активного отдыха по всей России. Компания работает исключительно с производителями и дистрибьюторами. Это позволяет гарантировать качество продукции. Кроме того, сотрудники онлайн-гипермаркета обязательно проверяют наличие всех сертификатов, чтобы товары были безопасны для покупателей.
Магазин за 10 лет работы существенно расширил ассортимент. Сегодня в каталоге присутствует более 50 тыс. товаров от более 900 брендов. Команда проекта постоянно работает над тем, чтобы покупки приносили клиентам удовольствие, и запускает различные маркетинговые мероприятия и акции.
Один из способов сэкономить при покупке в интернет-магазине — воспользоваться промокодом. Он представляет собой комбинацию букв и цифр, которая дает клиенту право на скидку. Список действующих купонов представлен на нашем сайте. На нем также есть и другие акции, для которых коды вводить не требуется.
Для получения скидки по промокоду клиенту достаточно выполнить 4 действия:
Выбрать в списке актуальное для себя спецпредложение и изучить его условия. Некоторые купоны действуют только на первую покупку или заказ на сумму больше определенной.
Нажать на кнопку акции и дождаться перехода в онлайн-гипермаркет. Промокод автоматически будет скопирован в буфер обмена.
Добавить нужные товары в корзину и перейти к просмотру ее содержимого. Одновременно можно заказать товары со скидками по купону и любые другие.
Ввести и активировать промокод. Для исключения ошибок код можно вставить из буфера обмена, а не набирать на клавиатуре.
Все промокоды имеют ограниченный срок действия. Не стоит откладывать покупку со скидкой по понравившемуся предложению в долгий ящик. Если для участия в акции код купона не требуется, об этом будет показано предупреждение.
После активации промокода стоимость заказа будет пересчитана. Клиент сможет сразу посмотреть, сколько рублей ему удалось сэкономить, и уже затем завершить оформление покупки.
Компания не ограничивается промокодами, а предлагает различные способы получить скидку и сделать покупку выгоднее. Сэкономить при оформлении заказа помогут следующие советы:
Изучите раздел с распродажей. В нем представлены товары со специальными ценами. В общем каталоге они также отмечены специальным значком.
Примите участие в программе лояльности. Она позволяет получать баллы на бонусный счет за каждую покупку, даже если она совершена со скидкой по промокоду. Потратить их можно на частичную оплату следующих заказов в онлайн-гипермаркете.
Подпишитесь на официальные группы компании в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и других. В них регулярно публикуется информация о новых акциях, обновлении каталога, размещаются обзоры продукции и проходят различные конкурсы и розыгрыши подарок или бонусов.
Онлайн-магазин DomSporta предлагает более 50 тыс. товаров. В каталоге компании доступны продукты из следующих категорий:
силовые тренажеры;
кардиотренажеры;
оборудование для занятий фитнесом;
спортивное оборудование;
оборудование для раздевалок;
уличный спортинвентарь;
маты и спортивные покрытия;
электротранспорт;
батуты и аксессуары;
бассейны;
палатки, шатры, тенты;
рюкзаки;
спальники;
надувные матрасы, кровати;
гамаки;
сумки;
качели;
лодки;
массажные столы, кресла и массажеры;
тренажеры для инвалидов и товары для реабилитации;
детские тренажеры, спортивные комплексы, игровое оборудование и транспорт;
настольные игры.
Для удобства клиентов ссылки на наиболее популярные категории (беговые дорожки, велотренажеры, мультистанции и т. д.) размещены на главной странице. Для быстрого поиска нужных продуктов в каталоге можно воспользоваться системой фильтров, а также различными вариантами сортировки товаров (по популярности, скидке, цене, рейтингу).
Оплатить заказ в магазине DomSporta можно на сайте банковской картой Visa, Мир или MasterCard или наличными при получении. Кроме того, клиенты могут внести платеж за покупку переводом на расчетный счет компании. Если собственных денег на покупку недостаточно, онлайн-магазин предлагает оформить кредит через банки-партнеры.
Доставка товаров осуществляется в пункты выдачи заказов или домой, в офис клиенту. У онлайн-магазина Дом Спорта есть собственная курьерская служба, а также он сотрудничает с транспортными компаниями CDEK, DPD, ЖелДорЭкспедиция, Деловые Линии, ПЭК и др. Товары небольших размеров и веса могут быть получены через Почту РФ. Стоимость и сроки доставки рассчитываются персонально при оформлении заказа. Сборка, подъем на этаж и другие дополнительные услуги оплачиваются отдельно. Промокод можно использовать при выборе любого способа доставки.
Необходимо зайти на страницу Дом Спорта и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Дом Спорта необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 15
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Дом Спорта.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.