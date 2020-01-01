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Промокоды и скидки Беккер | Июль 2020

Саженцы и семена элитного качества со скидками. Актуальных купонов: 18

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40%
купон

Скидка
На саженцы винограда дисконт 40%

Беспл
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Скидка
Дарим букет роуз за покупку товаров из серии Декоративные растения от 2500 рублей

30%
купон

Скидка
Экономия 30% на саженцы земляники

20%
купон

Скидка
На покупку гортензий скидка 20%

20%
купон

Скидка
На любой сорт клематиса скидка 20%

20%
купон

Скидка
На саженцы серии Сад Здоровья скидка 20%

40%
купон

Скидка
На семена овощей и цветов дисконт 40%

Беспл
подарок

Скидка
Дарим 5 луковиц Айс Крим за заказ на луковицы цветовот 2500 рублей

Беспл
подарок

Скидка
Дарим 10 луковиц ранункулюсов за покупку луковичных от 1500 рублей

Беспл
подарок

Скидка
За покупку роз от 2500 рублей дарим саженец клематиса Мульти Блю

Беспл
подарок

Скидка
Дарим биостимулятор Корнерост за заказ от 4000 рублей

Беспл
подарок

Скидка
Закажи саженцы от 4000 рублей и получи в подарок удобрение для ягодных

Беспл
подарок

Скидка
Получи бесплатный саженец туи для тестирования за заказ от 3500 рублей

20%
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Скидка
На саженцы хвойных скидка 20%

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Контакты Беккер

Юридический адрес:
Россия, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.13А

Электронная почта:
office@abekker.ru

Телефон:
8 (800) 511-27-28

Соц. сети:

vkfacebook
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

...


Посетить Беккер
Контакты Беккер

Юридический адрес:
Россия, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.13А

Электронная почта:
office@abekker.ru

Телефон:
8 (800) 511-27-28

Соц. сети:

vkfacebook
Похожие магазины
iHerb

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Специальные предложения от Беккер

Краткая информация об интернет-магазине Беккер

Компания Беккер поставляет розничным и оптовым потребителям саженцы, семена, луковицы и другой посадочный материал. По данным магазина, его услугами уже воспользовались более 2 млн клиентов. Для тех, кто выращивает растения в саду и на огороде, Беккер предлагает огромный ассортимент, насчитывающий более 5 000 позиций. Большая доля семян находится в продаже круглый год.

В интернет-магазине реализуется посадочный материал собственного производства, известных российских брендов, а также польских, голландских и других производителей. Покупать товары в Беккер надежно, поскольку на них дается 90-дневная гарантия. Для безопасной доставки рассады и саженцев используется специальная упаковка. За правильностью собранного заказа отвечает компьютеризированная проверка. Магазин делает все возможное, чтобы предоставить популярные и уникальные сорта растений в максимально короткий срок и с сохранением внешнего вида.

Как активировать скидочный купон на сайте Abekker.ru

Садоводы могут купить посадочный материал дешевле, если воспользуются промокодом. Он распространяется на весь ассортимент магазина, продукцию определенных производителей или отдельную категорию растений. Скидка может быть фиксированной (несколько сотен рублей) или в процентах от суммы заказа. Встречаются промокоды на бесплатную доставку и подарки. Для того чтобы воспользоваться акционным предложением, следуйте инструкции:

  1. Выберите промокод и скопируйте его код.

  2. Перейдите на страницу интернет-магазина.

  3. Соберите в корзину необходимый товар.

  4. Перейдите к оформлению заказа.

  5. В специальном поле для промокода введите код.

  1. Проверьте, уменьшилась ли цена.

  2. Закончите оформление заказа и совершите оплату.

Если промокод не активируется,выберите другой купон или посетите эту страницу позже, когда на ней появятся новые коды. В одном заказе можно использовать только один промокод. Если не выполнены все условия, он не активируется.

Как экономить на покупках в Беккер

Воспользуйтесь следующими рекомендациями, чтобы сэкономить на покупке товаров для сада и огорода:

  • Зарегистрируйтесь на сайте и подпишитесь на рассылку. За это магазин дарит скидку на первый заказ.  Подписчики могут участвовать в закрытых распродажах и получать дополнительные промокоды. Они первыми узнают о поступлении новинок, об акциях, распродажах и конкурсах. В интерфейсе сайта для них есть специальный раздел, в котором они могут хранить понравившиеся товары.

  • Накапливайте баллы и используйте их для оплаты последующих покупок. Подписчикам за каждый заказ в магазине начисляется кешбэк. Чем дороже покупки, тем большую сумму сможете накопить на бонусном счете.

  • Подпишитесь на группы Беккер в соцсетях. Это еще один источник получения новостей о поступлении новых сортов, начала акций и распродаж. В них же вы найдете полезные советы по садоводству.

  • Участвуйте в конкурсах. Интернет-магазин Bekker вознаграждает каждого участника состязания, а победитель получает еще и ценный приз.

  • Заходите в разделы с акциями и распродажами. В них содержится информация о текущих акционных предложениях, например при покупке саженцев на установленную сумму вам подарят удобрение. Товары по сниженной цене отмечены специальным знаком.

  • Заказывайте товары крупными партиями. Для оптовых покупателей действуют специальные скидки и условия.

  • Используйте промокоды. На нашем сайте собраны актуальные купоны, позволяющие садоводам и огородникам круглый год экономить на покупках в интернет-магазине Bekker.

  • Получайте подарки. Для некоторых категорий товаров установлена минимальная сумма покупки, свыше которой магазин дает покупателю подарок. Часто подобные предложения указываются в корзине. 

Какие популярные товары можно купить по скидке в Беккер

Часть ассортимента интернет-магазина доступна на протяжении всего года, однако огромное количество саженцев и рассады продают только в определенные месяцы. Под конец сезона Беккер снижает цену на остатки посадочного материала. Часть акций не связана с сезонностью, а приурочена к праздникам. Если нужные семена не продают по скидке, вы можете снизить их цену с помощью промокода.

Итак, в магазине вы можете купить:

  • декоративные, хвойные и лечебные растения;

  • плодовые и колоновидные деревья;

  • ягодные кустарники;

  • луковицы цветов;

  • вьющиеся растения;

  • рассаду земляники и клубники;

  • саженцы малины;

  • семена цветов и овощей;

  • семенной картофель и др.

В каждом разделе каталога есть сортировка по названию, новизне, популярности, цене, виду посадочного материала, серии, сроку созревания, зоне морозостойкости, окраске и другим особенностям.

Оплата и доставка посадочного материала

Оплатить заказ в Беккер можно несколькими способами:

  • наличными или банковской картой в курьерской службе;

  • наложенным платежом в отделении Почты России;

  • онлайн картой Visa, MasterCard или Мир;

  • через Яндекс.Кассу;

  • используя электронный кошелек Webmoney.

Варианты доставки в Bekker:

  • Почтой России;

  • экспресс-доставкой;

  • курьерской службой СДЭК.

Стоимость и сроки доставки зависят от выбранного способа, пункта назначения и содержания заказа.

Интернет-магазин предоставляет гарантию на весь посадочный материал. В течение 90 дней вы можете потребовать замену, если предоставленный товар не удовлетворяет заявленным характеристикам. Возврат денег возможен, если вы обратились с претензией в течение 20 дней с момента получения посылки. Вам необходимо будет отправить назад полученный посадочный материал в оригинальной упаковке Беккер.

Часто задаваемые вопросы про Беккер

★ Как получить промокоды в Беккер?

Необходимо зайти на страницу Беккер и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Беккер?

Чтобы воспользоваться промокодом от Беккер необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Беккер доступно | Июль?

Количество актуальных купонов: 18

★ Все ли предложения Беккер актуальны | Июль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Беккер.

★ Почему стоит использовать купоны Беккер?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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