Промокоды и скидки Беккер | Июль 2020

Краткая информация об интернет-магазине Беккер

Компания Беккер поставляет розничным и оптовым потребителям саженцы, семена, луковицы и другой посадочный материал. По данным магазина, его услугами уже воспользовались более 2 млн клиентов. Для тех, кто выращивает растения в саду и на огороде, Беккер предлагает огромный ассортимент, насчитывающий более 5 000 позиций. Большая доля семян находится в продаже круглый год.

В интернет-магазине реализуется посадочный материал собственного производства, известных российских брендов, а также польских, голландских и других производителей. Покупать товары в Беккер надежно, поскольку на них дается 90-дневная гарантия. Для безопасной доставки рассады и саженцев используется специальная упаковка. За правильностью собранного заказа отвечает компьютеризированная проверка. Магазин делает все возможное, чтобы предоставить популярные и уникальные сорта растений в максимально короткий срок и с сохранением внешнего вида.